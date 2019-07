Il “Giffoni Film Festival” rende omaggio agli 80 anni di Batman

Per omaggiare l’80esimo anniversario di Batman, DC sta organizzando una serie di festeggiamenti che si svolgeranno nel corso di tutto l’anno, in tutto il mondo, con eventi live, fan celebrations, prodotti esclusivi e molto altro. Il 26 luglio il Giffoni Film Festival, Warner Bros. e DC Comics celebreranno il cavaliere oscuro alle ore 16 con una Masterclass dal titolo #Batman80 – Il Mito del Cavaliere Oscuro che ha illuminato per sempre il mondo dei Comics, moderata da Manlio Castagna e tenuta dal DC artist Carmine Di Giandomenico. Alle ore 17 verrà poi presentato, in anteprima nazionale Batman: Hush. Adattamento di uno dei fumetti più amati e acclamati del Cavaliere oscuro. Il film, prodotto e distribuito da Warner Bros. e DC Comics, è ispirato all’omonima opera scritta da da Jeph Loeb e disegnata da Jim Lee e Scott Williams, pubblicata da DC Comics tra il 2002 e il 2003. Proprio mentre riaffiorano ricordi del passato di Batman, arriva il momento per lui di fermare il piano malefico di Hush. Basato sul celebre omonimo fumetto, Batman: Hush è una delle più grandi avventure mai raccontate. Una panoramica completa sui personaggi DC, che include Superman, Nightwing, Catwoman, Poison Ivy e altri, sullo sfondo di una storia che intreccia omicidio, mistero e romanticismo e che porterà a strane alleanze e rivelerà segreti sconvolgenti quando il silenzio di Hush verrà finalmente rotto.Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio dal 21 Settembre su tutte le piattaforme digitali tra cui Infinity, Sky, Primafila,iTunes, Youtube, Chili, Timvision. La giornata dedicata a Batman si concluderà con la proiezione dell’ultimo episodio della quinta e ultima stagione di Gotham. Il prequel& spin-off del celebre fumetto DC Comics che racconta i primi passi dei personaggi che popolano la metropoli più famosa dell’immaginario nerd e non solo, «Gotham», dopo cinque stagioni e 100 puntate volge al termine. E l’ultima puntata della serie – in programma durante il Batman Day del 26 luglio al Giffoni Film Festival – andrà in onda su Premium Action, domenica 21 luglio, in prima serata. La serie di Bruno Heller, con protagonista Ben McKenzie nel ruolo di James Worthington Jim Gordon, ha superato lo storico fumetto apparso per la prima volta nel 1939 ed illuminato le tenebre che avvolgevano le origini dei personaggi di Gotham. Così, dal 2014, il titolo ha raccontato un mondo popolato di Eroi e Cattivi, che ha visto sfilare un super cast in cui spicca la presenza di Jada Pinkett Smith (Fish Mooney), Morena Baccarin (Leslie Thompkins) e James Frain (Theo Galavan/Azrael). Premium Action è disponibile sia sulla piattaforma satellitare e digitale terrestre di Sky che su Infinity.