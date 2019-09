Il Generale Farina in visita ai militari in Campania

Il Generale Farina in visita ai militari in CampaniaLa visita è iniziata al Polo di Mantenimento Pesante Sud dove, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito accolto dal Direttore, Brigadier Generale Pietro Barbera, ha preso parte ad un briefing in cui sono state illustrate le molteplici attività dell’Ente. Il Polo di Mantenimento di Nola, grazie alle proprie competenze specialistiche, assicura il mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e relativi equipaggiamenti in dotazione alle unità dell’Esercito dislocate sul territorio nazionale e nei teatri operativi con riferimento alle artiglierie, veicoli blindati e corazzati, alle stazioni di energia e ai relativi sistemi accessori. Durante il saluto al personale militare e civile, il Generale Farina si è dunque complimentato per l’attenzione e professionalità profuse per il raggiungimento degli obiettivi e del livello organizzativo e funzionale conseguito. A seguire il Generale Farina si è recato al Comprensorio Militare di Persano, sede dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio”, del 4° Reggimento Carri, del Reggimento Logistico “Garibaldi” e del Comando Comprensorio Militare, una importante realtà operativa, logistica e addestrativa di riferimento per l’intera Forza Armata, una delle 26 infrastrutture inserite nell’ambito dello studio “Caserme verdi” presentato proprio dal Generale Farina lo scorso 3 luglio presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Accolto al suo arrivo dal Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Domenico Ciotti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha incontrato i Comandanti ed il personale militare e civile del Comprensorio e del 10° Reparto Sanità “Napoli”, ringraziando tutti per la sempre puntuale professionalità e dedizione dimostrata. La visita che è stata un’occasione per illustrare alle autorità locali lo sviluppo del progetto “Caserme verdi” nel comune di Persano si è conclusa con un sopralluogo nelle aree del Comprensorio militare interessate alla realizzazione delle nuove infrastrutture. Il Comprensorio di Persano sarà trasformato in una base militare di nuova generazione comprensiva di aree addestrative, poli alloggiativi per le famiglie nonché di impianti sportivi, asili nido e spazi per il tempo libero che consentiranno migliori condizioni di vita e di benessere al personale dell’Esercito e alle proprie famiglie, aumentando inoltre l’integrazione sociale con la comunità locale attraverso l’apertura di queste strutture anche alla popolazione civile residente nello stesso territorio. Il tutto realizzato secondo moderni standard infrastrutturali ispirati a criteri costruttivi innovativi di modularità, rapidità costruttiva, basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione, in modo da risultare efficienti e funzionali nonché perfettamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica e di contenimento del consumo energetico.