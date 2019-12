Il futuro delle aree interne è il Cervati. Il Turismo in Campania secondo Corrado Matera.

Sanza (SA) – La scommessa per il futuro delle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano, passa attraverso la valorizzazione del Monte Cervati. Il sistema turistico della Campania, a sud deve guardare con attenzione ad un nuovo processo di messa in rete degli attrattori culturali che ruotano intorno al massiccio del Cervati. Dalla certosa di San Lorenzo a Padula alle Grotte di Pertosa Auletta, con la centralità della vetta più alta della Campania, il Cervati a Sanza. L’assessore al Turismo della regione Campania, Corrado Matera, sabato scorso a Sanza, per un evento culturale, ha parlato del futuro del territorio e dei progetti ambizioni che la Regione vuole mettere in campo a sud di Salerno per dare slancio al turismo escursionistico e culturale. “Lo aveva promesso il governatore De Luca, poco meno di un anno fa qui a Sanza, che la Regione avrebbe investito sul Cervati, ed è stato fatto. Dopo la riqualificazione e messa in sicurezza delle vie d’accesso al Cervati, dobbiamo concentrarci e lavorare sulla costruzione della rete della fruibilità. La svolta infatti sarà la messa in circolo di un’offerta variegata che dal turismo culturale del Grande attrattore che è la Certosa di Padula, arrivi al Grande Attrattore Naturalistico della Campania, Il Cervati, passando dalla migliore espressione del turismo speleologico del territorio, che sono le grotte di Pertosa Auletta. Un’offerta turistica di qualità, che deve poi abbracciare gli Alburni e le sue emergenze, spingendosi fino alla costa. In questo contesto riusciamo a mettere a sistema il turismo religioso, quello dei Santuari di montagna, quello storico culturale, da Padula a Teggiano spingendoci fino a Velia e Paestum; quello naturalistico ed escursionistico che vede Sanza ed il Cervati assoluti protagonisti” ha affermato l’assessore Corrado Matera. “Ci giochiamo il futuro del territorio, con la valorizzazione del Cervati. I tempi ora sono maturi per pensare ad una svolta territoriale che riconosca nel turismo escursionistico una grande opportunità, d’estate ed inverno con la neve. Devo dire che la creazione di un Ufficio di promozione turistica del Comune di Sanza, è stata una bella intuizione. E’ questa la strada da seguire, mettendo i rete il meglio dell’offerta che il territorio è in grado di esprimere. Noi come assessorato, ma più in generale come Regione Campania crediamo in questo percorso e continueremo ad investire risorse in questa direzione. E’ necessario che ognuno di noi faccia la propria parte, a partire dal Governo centrale. Se il Ministro Costa, pochi giorni fa venendo nel vallo di Diano ha chiesto al territorio di aiutarlo ad individuare le soluzioni necessarie, ebbene che sappia che questa è la nostra proposta, da qui intendiamo partire. Se investe anche il Governo in questa direzione allora tutto sarà più semplice ed il territorio potrà avere benefici immediati dal sistema di rete che dal turismo coinvolge anche le piccole imprese, l’artigianato, al ricettività, l’agricoltura di qualità. Ecco la nostra ricetta per Costa e per Conte” ha concluso l’assessore Matera.