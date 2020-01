Il futuro del Sud tra l’algoritmo del credito e l’esperienza delle banche del territorio.

La Banca d’Italia nel 2018 ha racchiuso in un documento ufficiale il piano sul sistema bancario del nostro Paese racchiuso in tre punti: la riduzione delle banche italiane dal 2009 al 2017, da 788 a 538; nel Sud, escluse le isole, la dimensione scende da 109 a 75; nel Mezzogiorno ci sono 59 banche di credito cooperativo, fino al 2017. La preoccupazione di banca d’Italia, soprattutto nella misura di ciò che accade in Europa, è che nel Mezzogiorno, dal 2018 in poi, le banche cooperative rimangano quel sistema di banca del territorio, rappresentative del sistema di collegamento tra risparmio e mercato del lavoro, con grande attenzione alle imprese di medie dimensioni. Dunque si riafferma che è nel sistema della piccola e media impresa la forza propulsiva dell’economia del Mezzogiorno. “Sono anni che predichiamo che occorre puntare sulle imprese del territorio, favorendo il credito e la scommessa di innovazione per il futuro – ha affermato il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca – per troppo tempo siamo stati inascoltati, i centri di potere economico e politico hanno sempre sottovalutato l’allarme che le piccole banche del territorio, come la nostra, si sono affannate a lanciare, semplicemente perché noi che siamo banche del territorio, il territorio lo conosciamo, le imprese e gli imprenditori, le loro famiglie e le loro difficoltà, le tocchiamo con mano ogni giorno. I dati Svimez sui processi macroeconomici del Sud chiariscono che la ripresa è ancora debole e precaria. Nel Mezzogiorno, dal 2008 al 2017, gli occupati scendono dai 6,432 milioni a 6,122 milioni, le persone in cerca di occupazione crescono da 877mila a 1,438 milioni, con un totale di 7,560 milioni nel 2017. Il Sud cresce troppo lentamente. Ed è qui che il ruolo delle banche del territorio diviene prioritario e fondamentale. Quanto più la testa e l’anima delle banche si allontanano dal territorio tanto più è difficile comprendere le dinamiche che gli stessi territori vivono in termini di crisi e necessità. Insomma il ruolo delle banche di prossimità è fondamentale per continuare a sostenere le imprese, piccole ma fondamentali, che sostengono i sistemi economici locali. la storia recente ha dimostrato che sono le grandi banche a creare problemi al sistema bancario e del credito nel nostro Paese, tuttavia si insiste in questa direzione” ha aggiunto il direttore De Luca. In realtà il Governo è concentrato sull’idea di una banca del Sud. La domanda però è: a che serve una banca, se i soldi non li puoi impiegare nello sviluppo e nella crescita delle imprese. magari sarebbe utile mettere nelle condizioni le banche che sono solide, e che operano già al sud di non dover subire gli elevati rischi del credito, e magari superare gli ostacoli burocratici che mettono le piccole imprese a confronto con l’algoritmo costruito con le medie ponderate della rischiosità di settore e territorio, quando hanno necessità di investire, intimando alle banche, attraverso un sistema informatico, di rispettare ciò che l’algoritmo dice in anticipo su quanto e a che tasso si può prestare denaro e soprattutto a chi. Insomma a cosa serve l’esperienza della conoscenza umana e della storia personale dei piccoli imprenditori che hanno lottato per anni nel rimanere, se poi quello che conta oggi è solo ciò che dice un freddo ma analitico algoritmo? Ecco a cosa serve una piccola banca del territorio, dove ci sono persone, a dialogare, a progettare ed investire sul futuro di una terra.