Il Fondo monetario ha tagliato le stime del Pil globale

Il Fondo monetario internazionale vede ancor più nero per quest’anno e taglia le stime di crescita per il 2020, prevedendo una flessione del Pil mondiale del 4,9% contro il -3% stimato ad aprile. “Rispetto ad aprile c’è un grado di incertezza più elevato”, spiega l’Fmi, “la pandemia ha avuto un impatto sull’economia nella prima metà del 2020 più negativo di quanto previsto e si prevede che la ripresa sarà più graduale di quanto precedentemente stimato”, con l’occupazione che subirà un impatto “catastrofico” dalla crisi. Nessun Paese si salva dal taglio delle stime: per gli Stati Uniti l’Fmi prevede una contrazione dell’economia dell’8% (-5,9% ad aprile), per l’eurozona un -10,2% (-7,5% ad aprile). Per l’Italia, in particolare, il Fondo stima un crollo del Pil del 12,8% rispetto alla precedente previsione di -9,1%. Anche per la Spagna si stima una caduta del 12,8% (dal precedente -8%), per la Francia del 12,5% (da -7,2%), per la Germania del 7,8% (da -7%). Fuori dall’Europa, la Cina crescerà solo dell’1%.