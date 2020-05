Il Coronavirus arriva in fiumi e acque reflue, ma è inattivo: lo dice uno studio italiano

Il nuovo coronavirus riesce ad arrivare anche nelle acque reflue e in quelle dei fiumi, ma è inattivo, dunque incapace di contagiare nuovamente l’uomo. Lo indica la ricerca condotta dall’ospedale Sacco, università Statale di Milano e Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) nell’area metropolitana di Milano, pubblicata sul sito medRxiv, che raccoglie i lavori non ancora passati al vaglio della comunità scientifica. Nei due prelievi eseguiti nelle acque dei fiumi Lambro e Lambro meridionale, che costeggiano Milano, “abbiamo trovato nelle acque reflue le particelle del virus in quantitità significative, ma una volta passati i depuratori sono scomparse. Il virus era presente anche nelle acque dei fiumi. In entrambi i casi però il virus Sars -Cov-2 era inattivo, quindi non può ripassare all’uomo”, spiega Francesco Salerno, ricercatore del Cnr. “L’analisi delle acque – conclude – può essere usata come un ‘termometro’ sulla diffusione del virus nella popolazione”.