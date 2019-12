Sanza (SA) – E’ un riconoscimento importante che va a sottolineare il grande impegno per rendere la macchina amministrativa sempre più efficace e funzionale al servizio dei cittadini. Il Comune di Sanza riconosciuto dal Ministero degli Interni tra i primi comuni italiani, per efficienza dei pagamenti della pubblica amministrazione. pagamenti in temi definiti record, entro 15 giorni dall’emissione della fattura. Dimezzati addirittura i tempi imposti dal Decreto Ministeriale del 22-09-2014, che impone i pagamenti entro i trenta giorni. “Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro prezioso dell’Ufficio ragioneria del comune, del suo responsabile, il dott. Francesco Paolo, dalla dipendente Rita Prisco, senza dimenticare Antonio Cozzi, da poche settimane in pensione – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – a loro ed a tutti i dipendenti del comune di Sanza, generosi ed affidabili va il ringraziamento dell’amministrazione comunale” ha concluso il sindaco Esposito. Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è sensibilmente ridotto. Per il 2019, facendo un salto qualitativo enorme negli ultimi due anni, il Comune di Sanza si impone a livello nazionale tra i primi Comuni per tempi di pagamento.