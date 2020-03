Il Comune di Piaggine dona emogasanalizzatore all’ospedale di Roccadaspide

Piaggine solidale. Dopo la drammatica lettera scritta dal Governatore della Campania al Governo lamentando la carenza di attrezzature mediche per fronteggiare l’epidemia causata dal diffondersi del Covid-19, l’amministrazione comunale di Piaggine, in accordo con l’Associazione Onlus Soccorso Sociale, ha deciso di donare all’Ospedale di Roccadaspide un emogasanalizzatore portatile. Il prezioso macchinario, dal costo di 5.000,00 euro, darà la possibilità al personale sanitario di esaminare il sangue arterioso e valutare, così, la respirazione del paziente, restituendo il valore reale dell’ossigeno nel sangue. Sarà possibile effettuare, anche a domicilio, un prelievo di sangue più volte al giorno per avere un maggior numero di valori di riferimento. Per i malati di Covid-19 è un esame fondamentale, ma, finita l’emergenza, sarà un’apparecchiatura molto utile per tenere sotto controllo la salute delle persone anziane e dei bronchitici cronici del territorio circostante. “In questo momento -afferma il sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo- bisogna dare priorità a tutto ciò che può proteggere le vite umane, che costituiscono la risorsa più importante da tutelare, poi penseremo al resto. Nessuno può “scavare la roccia a mani nude”, e allora, la nostra piccola comunità, contribuirà alla sicurezza ed alla salute di tutta la Valle del Calore, grazie ad un apparecchio che consentirà anche di organizzare un’assistenza domiciliare, oggi assente, per i casi Covid-19. Siamo di fronte a cambiamenti epocali. Fino a quando non verrà trovato un vaccino, dovranno cambiare molte delle nostre abitudini. Se non possiamo organizzare eventi di socialità, riteniamo giusto che quei fondi vengano destinati a preservare la vita degli abitanti della Valle del Calore. Ringrazio la dottoressa Anna Lettieri, responsabile del Reparto Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Roccadaspide, la dottoressa Nicoletta Voza, direttrice sanitaria dell’ospedale di Roccadaspide, il dottore Mario Minervini, direttore sanitario del Dipartimento di Emergenza di Eboli, per averci condotto per mano nella scelta delle attrezzature, ed il professore Vincenzo Marra, presidente della Onlus Soccorso Sociale, per la pronta disponibilità a facilitare le procedure di acquisto dell’emogasanalizzatore portatile”.