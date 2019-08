Sanza (SA) – Il Cervati, la vetta più alta della Campania è meta dei gruppi scout. La bella gioventù che si riunisce nei diversi gruppi scout presenti nel nostro paese ha preso d’assalto il Cervati per le vacanze estive. A Ruscio di Vallevona, a Sanza, da ieri una trentina di giovani scout del gruppo Agesci di Olevano sul Tusciano. Contemporaneamente un altro gruppo proveniente dalla Puglia è arrivato in giornata per soggiornare presso l’antico monastero di Salemme. Meta degli scout è la vetta del Cervati ed il santuario della Madonna della Neve posto in vetta al Cervati. Le comitive di scout infatti prenderanno parte alla tradizionale discesa dal Cervati della Madonna della Neve tra in 4 ed il 5 agosto. Ad accogliere i giovani scout il vicesindaco di Sanza, Toni Lettieri ed i referenti dell’Ufficio Turistico comunale che stanno svolgendo un lavoro straordinario di promozione ed accoglienza dei turisti. “E’ uno spettacolo vedere tanti ragazzi innamorati della natura e della montagna – ha commentato il vicesindaco Lettieri – questa è terra di accoglienza ed ospitalità. E’ un turismo sano questo che noi vogliamo incentivare e promuovere. Stiamo lavorando per proporre un protocollo d’intesa con tutte le diverse associazioni scout presenti in Italia ed anche al’estero per favorire la presenza sul Cervati di questi giovani che sono portatori di valori ed amore per la montagna. Contestualmente abbiamo iniziato a fare un primo bilancio delle attività di promozione promosse dall’ufficio Turistico del Comune che sta’ facendo davvero un ottimo lavoro. le richieste di prenotazione per l’utilizzo delel baite in montagna si moltiplicano di giorno in giorno, tutto questo è un grande risultato per la comunità che guarda sempre con maggiore attenzione al turismo come volano di crescita per il futuro” ha concluso Lettieri.