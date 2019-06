Il cantante 17enne Francesco Ippolito di Sala Consilina si prepara per il concerto nella sua città. L’inarrestabile baritono di Sala Consilina ha appena registrato il secondo singolo e si prepara per l’esibizione del 15 giugno a Sala

Consilina, in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini. Francesco Ippolito, il 17enne baritono di Sala Consilina che fonde il pop col “Belcanto Italiano”, si sta affermando nel panorama musicale emergente, grazie al suo ultimo singolo In fuga, prodotto dalla casa discografica milanese Dream Records. Francesco è molto noto anche nella sua città. Il 15 giugno prossimo, infatti, si esibirà in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini. Ma la sua voce baritonale ha già incantato il pubblico di Sala Consilina e della zona in altre occasioni. L’11 aprile scorso ha partecipato, in collegamento dal Battistero di San Giovanni in Fonti, anche ad una puntata di Music Vip Channel. Due settimane fa, invece, ha registrato sempre per l’etichetta discografica milanese Dream Records il suo secondo inedito Da Oggi No, che sarà presto disponibile al pubblico. Intanto, il giovane cantante valdianese si sta già preparando per la prossima edizione di Sanremo, durante la quale si esibirà insieme al tenore Toni De Roma Cavaliere.