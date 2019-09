Il calo di redditività delle banche è preoccupante per la Bce e per questo è necessario aiutare gli istituti di credito in un “processo di recupero”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, dopo aver partecipato al comitato esecutivo dell’Abi. “Il messaggio – ha detto Enria – è l’attenzione sulla redditività, sul capitale, sugli Npl, sulla necessità di completare l’aggiustamento”. “C’è anche – ha spiegato il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria – l’attenzione dell’autorità di vigilanza a rimuovere se possibile le barriere strutturali e cercare di aiutare un processo di recupero della redditività dell’industria bancaria. Tenendo presente però che la maggior parte dell’impegno va al management delle banche”. “Il problema della redditività – ha detto Enria – ci preoccupa perché se non ci sono sufficienti profitti le banche generano poco capitale internamente. Se ci sono valutazioni di mercato depresse le banche avranno difficoltà a raccogliere nuovi mezzi patrimoniali sul mercato ove ce ne fosse bisogno. Da questo punto di vista è una preoccupazione per l’autorità di vigilanza”. L’incontro nella sede dell’Abi, ha spiegato il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, fa parte “di una serie di incontri nelle 19 capitali dell’euro” con le Banche Centrali e gli istituti di credito. “Si discute – ha aggiunto Enria – su cosa funziona e cosa migliorare. Sono tutte occasioni di ascolto per capire come continuare nella difficile ma entusiasmante impresa della vigilanza unica”.