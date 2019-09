Il calcio valdianese è sempre più donna. La Petraglia va all’ASD Calcio Pomigliano Femminile

Il calcio valdianese è sempre più donna. L’ASD Calcio Pomigliano Femminile ha perfezionato l’ingaggio a di Melany Petraglia, attaccante, classe ’94 originaria di Buonabitacolo. La Petraglia ha indossato le maglie di Padula Calcio Femminile, Napoli Dream Team e Caprera Calcio Femminile. Nella sua carriera ha disputato 3 finali di Coppa Campania con il Padula Calcio Femminile, ed ha indossato la maglia della Rappresentativa Campania.

“Felice di essere entrata a far parte del team granata – ha commentato la Petraglia – Ho scelto il Pomigliano, perchè questa società mi ha convinto grazie agli obiettivi concreti che si pone di realizzare in questa stagione. Quindi ho deciso di intraprendere questa nuova avventura, alla quale donerò tutta me stessa. Per quel che riguarda i miei obiettivi personali, ho una grande voglia di riscatto, e voglio mettere in mostra tutto ciò che sono e la mia bravura. Voglio dare una concreta e significativa mano alla squadra, per dimostrare che insieme possiamo fare tanto. Siamo un gruppo di spessore, stiamo lavorando tanto, con sacrificio. Abbiamo tutte le carte in regola per albergare nelle parti alte della classifica. Siamo ragazze con quantità e qualità. Auguro a me stessa e alla squadra di raggiungere il meglio del meglio” ha aggiunto.