Il 30 maggio a Camerota (SA) il convegno sulle “Procedure autorizzative per lo scarico delle acque reflue”

Si svolgerà giovedì 30 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’ufficio turistico ‘La Perla del Cilento’ di Marina di Camerota, il convegno “Procedure autorizzative per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, in corpo idrico e in suolo” fortemente voluto dal Consorzio Turistico Cilento di Qualità e organizzato in sinergia con il Comune di Camerota e la Provincia di Salerno. Le questioni connesse alle autorizzazioni degli scarichi delle acque reflue saranno analizzate rispetto ai vari casi previsti dalle normative vigenti, in particolare saranno affrontati i casi previsti dallo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura con delucitazioni rispetto alle procedure autorizzative previste a secondo delle attività svolte dalle aziende, in particolare: aziende che rientrano tra quelle assimilate ad uso domestico, aziende che possono presentare istanza di assimilazione ad uso domestico, aziende che devono presentare richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (reflue industriali). Durante il convegno saranno chiariti anche gli obblighi rispetto alle procedure autorizzative di quelle aziende che prevedono lo scarico delle acque reflue in corpo idrico o in suolo. Saranno presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, il presidente del Consorzio, Pietro Cerullo, e il direttore del Consorzio, Sandro Legato. Per l’occasione saranno forniti chiarimenti sulle procedure esistenti, le ultime normative e gli obblighi delle aziende rispetto agli scarichi delle acque reflue saranno trattati dai dirigenti degli organi preposti ai pareri e al rilascio poi delle autorizzazioni in questione.