Il 25 aprile dei ragazzi della Pisacane di Sanza (SA).

Sanza (SA) – In tempi di coronavirus, non manca però la fantasia, la bellezza e la freschezza della “bella gioventù”. Un 25 aprile diverso dove si ricorda la storia ma si guarda al futuro. La sorpresa è arrivata con un video realizzato dai ragazzi della quinta elementare della Scuola elementare Carlo Pisacane di Sanza. Una voce narrante, le immagini del tempo che fu, e poi il racconto della visione che i ragazzi hanno del presente. Una lezione per i grandi, un consiglio per gli adulti, un suggerimento per i coetanei. Guardare oltre il momento, superare le difficoltà del presente. Guardare con fiducia al futuro. Speranza ma anche certezza. E’ bello il video realizzato dai ragazzi di Sanza per raccontare il senso stesso della “Liberazione”. Un video accolto con grande soddisfazione anche dal sindaco Vittorio Esposito. “Sono belli i nostri ragazzi, sono intelligenti. Sono speranza e certezza di un futuro solido per la nostra comunità. Riconoscono la storia, il sacrificio di chi ha costruito il nostro presente. Ora l’impegno di noi tutti a costruire il loro futuro”.

Il video è visibile sul sito della scuola: istituto comprensivo di Buonabitacolo-Sanza