Il 2020 sarà un anno impegnativo. Per il Sud la ricetta è oltremodo chiara.

Il 2020 sarà un anno impegnativo da affrontare con determinazione e fiducia. Mancano pochi giorni alla fine del 2019, un anno molto complicato per le imprese e per il sistema economico italiano. Un anno non facile con molte novità per le imprese dal punto di vista delle leggi che diventano un ulteriore carico burocratico per i datori di lavoro. Un segnale positivo è la decisione di reintrodurre per il 2020 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello, riguardante i minori, effettuate da imprese fino a 9 dipendenti. Un provvedimento per favorire l’occupazione dei giovani, ma certo non basta. Quel che è molto chiaro è la mancanza di lavoratori qualificati, un paradosso di questi tempi dove il lavoro manca e la disoccupazione cresce. Nel 2018, a livello nazionale, le imprese hanno registrato difficoltà di reperimento per 1.198.680 persone, pari al 26,3% delle assunzioni previste, a causa della scarsità dei candidati ma anche per la loro non preparazione rispetto alle mansioni da svolgere. Manodopera che non si trova e che interessa soprattutto i giovani under 30: lo scorso anno le imprese non hanno potuto assumerne 352.420, pari al 27,8% del fabbisogno. Scarseggiano soprattutto le professionalità del digitale e Ict. E’ difficile trovare laureati e diplomati adeguati: laureati in ingegneria industriale, in indirizzo scientifico, matematico e fisico, ingegneri elettronici e informatici, diplomati in informatica e telecomunicazioni. Ma mancano anche camerieri, commessi, cuochi, attrezzisti macchine utensili, meccanici e montatori, tecnici di vendite e distribuzione, autoriparatori, installatori e autisti di mezzi pesanti. Lavori che sembra che nessuno voglia più fare. Deve far riflettere la mancanza di competenze digitali, richieste da quasi il 60% delle imprese, è un requisito questo che lascia scoperti 236.830 posti di lavoro per giovani under 30. Ecco dunque un primo importante elemento che dovrà segnare il nuovo anno, l’incremento di professionalizzazione dei giovani under 30 per sopperire alla mancanza di personale nelle imprese. Puntare dunque sul capitale umano, ma anche sulle infrastrutture digitali, le reti di intelligenza artificiale. Sono gli investimenti che il mondo delle imprese si aspettano, tanto al Sud come al Nord, senza differenze. Nel nuovo scenario globale che vede protagonista assoluto il colosso cinese e la spartizione del mercato economico globale con gli Stati Uniti, senza una strategia nuova, che manca a l’Europa, l’unica speranza per le piccole imprese italiane, e del Sud, è un cambio di passo della politica commerciale italiana che in modo unilaterale dovrà sviluppare accordi commerciali puntando tutto sulle eccellenze del nostro Paese. Insomma, prescindendo dai fondi pubblici, occorre insistere su una riqualificazione delle imprese puntando tutto sul capitale umano di qualità. Per il Sud la ricetta è oltremodo chiara. Se non ci punta il governo su una rinnovata politica meridionalista, con investimenti su istruzione e capitale umano, ambiente, ricerca di base, infrastrutture digitali, occorre lo facciano in autonomia le imprese ma anche gli Enti Locali solo così potranno essere, non solo nel Sud ma in tutto il territorio italiano, nuovi soggetti di una imprenditoria pubblica sinergica al mercato, e non di supplenza.