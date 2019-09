Il 19 settembre l’assegnazione dei voucher del bando ‘Wifi4Eu’

Scatterà il 19 settembre alle 13 la corsa fra i comuni europei per aggiudicarsi uno dei 1.780 voucher per l’installazione di reti wifi negli spazi pubblici messi in palio dal terzo bando di ‘Wifi4Eu’. La data è stata annunciata dalla Commissione europea, specificando che anche questa volta gli assegni saranno distribuiti sulla base del principio ‘primo arrivato primo servito’, mantenendo però un criterio di distribuzione omogenea fra i Paesi. L’Ue mette a disposizione un totale di 26,7 milioni di euro per i 1.780 voucher da 15mila euro con cui i Comuni selezionati potranno installare reti wifi gratuite in spazi pubblici come piazze, parchi o biblioteche. Per partecipare all’iniziativa, le municipalità interessate devono prima registrarsi sul portale web di Wifi4Eu. Le candidature resteranno aperte fino alle 17 del 20 settembre, ma è sconsigliato aspettare l’ultimo momento. La seconda ‘call’ del bando, svoltasi in aprile, ha distribuito il 98% dei 3.400 voucher in palio sulla base di domande inviate nei primi 60 secondi di apertura del bando. Finora, i due bandi di Wifi4Eu hanno premiato 6.200 comuni in tutta Europa, fra cui 734 località italiane.