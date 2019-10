Iccrea, presentati tre nuovi progetti

Un fondo per attività mutualistiche e sociali in Basilicata, un hub per lo sviluppo di business innovativi a Bologna, e il sostegno per la tutela del territorio maremmano. Sono questi i focus dei tre progetti, rispettivamente di Bcc Basilicata, Emil Banca e Banca Tema, presentati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il “Csr & Sustainability – Innovation Award” di AIFIn (The Financial Innovation Think Tank) e grazie ai quali il Gruppo si è classificato al primo posto. In particolare, i progetti “Fondo etico per i progetti del territorio” (Bcc Basilicata), “Mug Magazzini Generativi” (Emil Banca) e “Per amore di Maremma” (Banca Tema) sono dedicati allo sviluppo del benessere del territorio, al business locale legato all’innovazione e all’economia circolare, e alla tutela, rispetto e salvaguardia di aree locali potenzialmente a rischio. Per Giuseppe Gambi, consigliere delegato di Iccrea Banca alla sostenibilità “l’attenzione ai temi della sostenibilità oggi non può essere più tralasciata, ma deve essere accompagnata da strategie precise e concretezza. In questo senso il gruppo Iccrea, come quarto gruppo bancario italiano e come primo gruppo di banche territoriali nel Paese, sta proseguendo il suo lavoro e le 140 Bcc aderenti sono pronte a fare altrettanto, come d’altronde è indicato anche nel loro statuto”.