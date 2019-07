Iccrea banca – Cattolica sale al 70% nelle JV BCC Vita e BCC Assicurazioni

Nuovo importante risultato per il gruppo bancario Iccrea banca. Cattolica Assicurazioni ha infatti finalizzato l’acquisto da Iccrea Banca del 19% del capitale sociale delle controllate BCC Vita e BCC Assicurazioni, incrementando così la propria quota partecipativa in entrambe le compagnie dal 51% al 70%. Sono stati contestualmente sottoscritti un nuovo patto parasociale relativo alla governance delle medesime compagnie e un nuovo accordo commerciale di bancassicurazione, con scadenza al 31 dicembre 2022. Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con quasi 3,6 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di quasi 6 miliardi di euro (2018). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.439 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.924 agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è composto (ad oggi) da 140 BCC, da Iccrea Banca e dalle società direttamente e indirettamente controllate da Iccrea. Si tratta del primo Gruppo Bancario a capitale interamente italiano e il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea tra i primi 4 gruppi bancari italiani.