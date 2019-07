I valori che lascia Franco.

Era curioso, Franco. Interessato, da tutto. Non esisteva un argomento che non destasse la sua attenzione. Era soprattutto un gran lavoratore, uno di quelli che pensa e poi agisce sempre mettendo al primo posto l’amore per il lavoro. Un uomo che si era fatto da se. Imprenditore abile, commerciante di grande qualità, amava l’arte del dialogo e non gli mancava certo la favella. Leggeva, si informava su tutto e non perdeva occasione per fermarsi a dialogare con me, di tutto. Lo poteva fare, perché con me aveva un rapporto speciale. Mi diceva sempre di essere orgoglioso di quello che avevo fatto nella vita. Io, che da ragazzino, al tempo delle scuole medie, ero entrato nella sua officina un giorno di fine giugno, per un lavoretto estivo. Allora non bisognava perder tempo; era necessario innanzitutto imparare un mestiere. Mi aveva coccolato come un fratello, la nostra parentela poi lo rendeva ancor più amorevole nei miei confronti. In quell’officina di infissi in alluminio, allora era una novità per il territorio, lungimirante insieme al cognato ad inventarsi quell’attività, che poi nel tempo è divenuta un’azienda solida ed importante, ricordo di aver trascorso quell’estate, poi con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli chiesi se potevo andare li il pomeriggio. La nostra “collaborazione”, se la si può definire tale, durò per quattro anni. Mi portava con se, lui era responsabile del settore montaggio infissi. Quindi uscivamo ogni giorno ed era bello chiacchierare con lui, perché ironico, simpatico ed intelligente. Un legame il nostro rinsaldato nel tempo. Non ci siamo mai persi, se pur poi io prosegui la scuola. Franco era un uomo curioso, dicevo. la curiosità sana, quella che spinge alla conoscenza, a misurarsi con le sfide. E lui le sfide le aveva vinte, tutte. Amava il commercio e mise in piedi un piccolo ma florido supermercato affidato alla moglie ed i figli, per i quali però ha preteso che studiassero. “Parè”, così mi chiamava, “lo studio è necessario. Se avessi potuto studiare io” diceva. La sua splendida famiglia ha esaudito i suoi desideri, rendendolo orgoglioso. Franco non amava perder tempo; spesso sembrava iperattivo, non riusciva a terminare un qualsivoglia impegno che ne aveva già altri per le mani e per la testa. Era fatto così. Convinto come era che la nostra famiglia avesse qualcosa di speciale, ripeteva sempre: “eh ma come noi Peluso, non ce ne sono”. Per lui i diversi gradi di parentela si annullavano nel segno di un amorevole appartenenze basata solo sull’affetto sincero. Un grande esempio poi di rispetto, questa era una sua caratteristica straordinaria, che ha visto negli anni consolidare anche il rapporto professionale e lavorativo nella società di cui era parte. E’ non è sempre scontato tutto questo. Sono questi i valori che lascia Franco ai suoi figli, alla sua famiglia, alla comunità. Ciao Franco.