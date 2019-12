I topografi, la geografia e la vetta della Campania

I topografi sono sempre stati figure centrali, fin dai tempi antichi: basti pensare agli agrimensori, che effettuavano il riconfinamento dei terreni nella Valle del Nilo durante il tempo dei Faraoni, o ai tecnici romani, che ci hanno regalato la via Appia. Il lavoro del topografo di oggi sta evolvendo dalla raccolta alla gestione dei geodati e delle informazioni, arrivando fino alla vera e propria estrazione della conoscenza. Questo cambiamento non sminuisce il ruolo del topografo; anzi lo allarga, e fa sì che la fase di raccolta dei dati si erga a fondamento di un più ampio ventaglio di competenze e servizi. Una premessa fondamentale per dare ruolo alla topografia che può essere d’aiuto certamente nella definizione di u dubbio che spesso interessa anche alcuni enti locali. Qual è la vetta più alta della Campania?

Partiamo dal dire che il Monte Miletto è la vetta più alta dei monti del Matese (2050 m s.l.m.), posizionato al centro del massiccio tra le province di Caserta, Isernia e Campobasso, dividendo le regioni Campania e Molise. L’estrema punta si trova in provincia di Isernia, nel comune di Roccamandolfi. Se la domanda è qual è il monte più alto della Campania, la risposta è il Monte Cervati, nel Cilento, in provincia di Salerno, con i suoi 1898 m di quota. In realtà esiste una disquisizione su quale sia effettivamente il monte più alto della Campania, che coinvolge le cime del Matese, ai confini con il Molise. La Gallinola, infatti, con i suoi 1923 metri, cade sia in territorio campano che molisano, e supera il Cervati di 25 metri. Solo che la sua estrema sommità si trova in Molise e non in Campania, e inoltre ha il difetto di essere “condivisa”, mentre il Cervati è interamente campano. Discorso più o meno analogo lo si può fare per il Miletto, il monte più alto della catena del Matese (2050 metri). Sebbene più alto del Cervati, solo una parte del Miletto appartiene alla Campania e la sua cima si trova in Molise. Aggiungerei di più, per offrire un supporto a chi si interroga sulla questione, che per quanto riguarda la Gallinola, se proprio lo si vuole eleggere il monte più alto della Campania, allora occorre truccare le carte in tavola. Infatti se la vetta della Gallinola (1923m) si trova in Molise, a pochissima distanza, c’è un rilievo della stessa montagna (non la vetta) che è totalmente in territorio campano a quota 1917m (contro i 1898 m del Cervati) Punta Giulia, ma non è la cima del monte. A rigore topografico dunque la cima più alta della Campania rimane il Monte Cervati, per buona pace di chi evidentemente non riconosce avere sul proprio territorio la vetta della Campania, pazienza.