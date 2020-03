I tamponi della bresciana Copan da Pordenone a Memphis, in Tennesse.

Cari miei, è la globalizzazione, che vi piaccia o meno. Lunedì scorso l’aeronautica statunitense ha trasportato “silenziosamente” mezzo milione di tamponi per individuare la positività dei pazienti al Covid-19 dalla base di Aviano, in provincia di Pordenone, a Memphis, in Tennesse. La rivelazione è stata la testata militare Defense One che ha aggiornato il suo articolo dopo le conferme del Pentagono. Si, i tamponi per il Covid 19, quelli che tanto servono al nostro Paese. Ma attenzione, non è sttao ne un furto ne altro. Anzi, solo una transazione commerciale. Infatti come è emerso, dopo le polemiche che sono sorte in Italia, si è trattato del ritiro di un carico ordinato prima del caos scoppiato in questi ultimi giorni da un’azienda di Brescia, possibile solo garzie al fatto che l’Italia non ha deciso di bloccare le forniture. L’azienda che produce i tamponi è la bresciana Copan che ha ricevuto una richiesta da parte del presidente staunitense Donald Trump di una fornitura di tamponi da milioni di dollari. Un gruppo industraiale farmaceutico di grande rilevanza internazionale, si pensi che nel 2018 aveva registrato 146 milioni di ricavi (in crescita oltre dell’19% rispetto all’anno precedente). da fonti autorevoli poi si apprende che Copan è in grado di produrre 1,2 milioni di kit tampone ogni settimana; esporta il 90% della sua produzione, e lo fa in tutto il mondo; Europa e America come mercati di riferimento nonostante, visto il coronavirus, le consegne verso la Cina sono aumentate del 70%. E’ la globalizzazione, anche in tempi di coronavirus, ci piaccia o meno.