“I Comuni virtuosi potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione, spendendo sul territorio le risorse che hanno in cassa”. Importante apertura verso i piccoli comuni da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro. “Con l’approvazione dell’emendamento di maggioranza al decreto proroga termini, che di fatto allenta i vincoli attuali, diamo una boccata d’ossigeno ai Comuni consentendo loro di espandere la spesa per investimenti. È una svolta storica per tutto il Paese. Negli ultimi anni i Comuni hanno subito tagli pesantissimi, pari a 8 miliardi dal 2011 al 2017. Con il patto di stabilità prima e il pareggio di bilancio poi, i sindaci sono stati costretti a ridurre i servizi essenziali visto anche il mancato reintegro delle risorse tagliate. Il Governo intende invertire la rotta dell’austerità e la norma inserita nel decreto proroga termini va in questa direzione. Sarà infatti possibile sbloccare 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021 grazie a un Fondo per favorire gli investimenti degli Enti locali attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti” ha riferito il Ministro. Niente sanzioni poi per le province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non rispettano il vincolo del conseguimento del “saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali“. Via libera poi alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel 2018, per “rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio”. L’unica prescrizione è che “entro il 30 settembre 2018” devono comunicare i saldi obiettivo rideterminati agli enti locali interessati e al ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Sul tema delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione di “interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, con un emendamento viene spostato il termine entro il quale deve essere “prodotta la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi”, previsto dalla legge di Bilancio 2018 entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento: è consentito di modificare la data “al 30 giugno successivo all’anno di riferimento”.