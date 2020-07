I casi di coronavirus nel mondo fiorano la soglia dei 15 milioni. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, i contagi a livello globale hanno raggiunto quota 14.951.347, inclusi 616.577 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite 8.467.751 persone. Oms: ‘Non aspettare il vaccino, possiamo fermare la pandemia’. Usa, 68.524 casi e oltre 1.000 morti in 24 ore – I nuovi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 68.524. Si tratta dell’ottavo giorno consecutivo sopra i 60.000 contagi. In totale i casi di coronavirus negli Usa si avvicinano ai 4 milioni, per l’esattezza sono 3.902.058. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Inoltre, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati oltre 1.000 morti: è la prima volta dal 9 giugno che tale soglia viene superata. Lo riporta il New York Times. Pur trattandosi di una cifra elevata si tratta si un numero decisamente inferiore al record di 2.752 morti in 24 ore registrato il 15 aprile. L’Australia ha registrato un record di 501 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, quasi quattro mesi dopo il picco della Pandemia nel Paese: oltre il 96% dei casi si segnalano nello Stato di Victoria, dove le autorità sono alle prese da giorni con un grosso focolaio a Melbourne. Il picco precedente in Australia, di 459 casi, era stato registrato il 28 marzo scorso e nelle settimane successive le autorità avevano cominciato ad allentare le rigide restrizioni imposte per combattere la pandemia. Il premier di Victoria, Daniel Andrews, ha reso noto che nelle ultime 24 ore nello Stato sono stati registrati due ulteriori decessi e 484 nuovi casi di coronavirus, un dato quest’ultimo che porta il bilancio dei contagi attivi oltre quota 3.400. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, l’Australia conta ad oggi 12.894 casi del virus, inclusi 128 morti. L’Indonesia ha registrato ieri 1.655 nuovi casi di coronavirus, un dato che ha portato il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 89.869: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo il numero dei morti è salito a quota 4.320. Il governo ha cominciato ad allentare le restrizioni lo scorso 5 luglio aprendo a capacità ridotta del 50% numerosi luoghi pubblici, inclusi i luoghi di culto ed i centri sportivi all’aperto. Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Colombia ha superato quota 7.000: secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, ieri il Paese ha registrato 239 ulteriori decessi, un dato che ha portato il totale dall’inizio della pandemia a quota 7.166. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 7.033 nella giornata di martedì, per un totale di 211.038. Nonostante il crescente numero di contagi e di morti, il ministro della Sanità, Fernando Ruiz, ha difeso ieri la decisione del governo di non imporre un lockdown a livello nazionale ma di isolare localmente i vari focolai del virus. “Questo approccio è molto più efficace rispetto alla chiusura di tutto il Paese”, ha detto nel corso di un’intervista tv. L’Argentina ha registrato un record di 5.344 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 136.118: anche i nuovi decessi, 117 in tutto, hanno fatto segnare un ulteriore record giornaliero, portando il totale dei morti a 2.490. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Oltre il 90% dei casi, riporta la Cnn, si registrano nell’area metropolitana di Buenos Aires.