I cantanti del Vallo di Diano aderiscono alla campagna #SenzaMusica.

Il mondo della musica si mobilita e lancia una campagna sui social in occasione del 21 giugno Festa della Musica per chiedere al Parlamento di prendere in esame gli emendamenti del settore contenuti nel Decreto Rilancio. Anche il Vallo di Diano, con diversi cantanti e cantautori, aderisce alla campagna #SenzaMusica, che consiste nel postare una foto sui social con un cartello in cui sono indicati nome, cognome e professione con l’hashtag #io lavoro con la musica. Un modo per ricordare che il settore ha subito una enorme perdita a causa dell’emergenza covid-19 e che le decine di migliaia di persone che vi lavorano rischiano di restare a casa. Nel Vallo di Diano hanno aderito alla campagna cantautori noti e molto seguiti come Giovanni Di Donato, chitarrista, scrittore e compositore, autore di diverse opere letterarie e di brani folk che raccontano il Meridione, Totito Melillo cantante neomelico che con i suoi brani registra un successo dopo l’altro dando grande visibilità al Vallo di Diano spesso presente nei suoi video, e Nicola Linfante musicista, cantautore ed esponente del panorama cinematografico e teatrale indipendente nazionale, autore di spettacoli di grande impatto culturale. “Il comparto cultura – spiega Linfante – fa il 16% del Pil, dando lavoro a migliaia di persone che oggi rischiano di restare a casa. Sappiano che ci sono delle proposte di emendamento al Decreto Rilancio che ci riguardano, quindi chiediamo alla politica di non ignorarle, adoperandosi al più presto per dare dignità a quanti lavorano per il bene della musica. Io sono un cantautore e nei mesi prima di marzo ho fatto pre-produzione per poi mettere in scena degli spettacoli da marzo in poi, quindi non posso dimostrare che prima di marzo ho lavorato perché ho deciso di produrre e non rientro in nessun aiuto. Questa cosa ci mette in difficoltà perché per ripartire non abbiamo le risorse giuste. Spero che al più presto il Governo metta in moto gli aiuti e che nessuno rimanga indietro. C’è questo grandisismo slogan che nessuno rimarrà indietro, ma a me non sembra così. Molte persone sono rimaste a casa senza lavoro e hanno serissime difficoltà. Il Governo deve fare presto e deve farci capire come possiamo prendere questi aiuti e come ripartire. Teniamo duro, ma il Governo deve muoversi perché noi non ce la facciamo più”.