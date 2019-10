Guido Pisano: “I controlli hanno dimostrato la correttezza del nostro operato”

Le Fonderie Pisano con una nota stampa intendono fare chiarezza sulla questione relativa ai cattivi odori che vengono automaticamente attribuiti al sito produttivo di Fratte/Salerno. “Bisogna dire senza ombra di dubbio, che è il sito produttivo più controllato della Provincia di Salerno e forse dell’intera Regione Campania – scrive Guido Pisano, Presidente delle Fonderie Pisano – tutti gli enti preposti hanno effettuato varie e frequenti visite riscontrando la correttezza del nostro operato ed il rispetto di tutti i parametri autorizzativi”. La nota di Pisano poi chiarisce che l’azienda è intervenuta ottemperando pienamente alle prescrizione imposte in materia, tuttavia è ancora in attesa, dell’autorizzazione da parte della Regione Campania per porre in essere un’ importante opera finalizzata all’ulteriore abbattimento delle emissione dal punto di vista dell’impatto olfattivo. In merito alla lettera del sindaco di Salerno all’Arpac e all’Asl sulla questione Fonderie, poi la nota dei Pisano, confermando la necessità di tutti i monitoraggi e i controlli opportuni, si dicono di non poter essere d’accordo sul convogliare tutte le negatività del contesto urbano della città di Salerno sulle Fonderie Pisano. Le Fonderie quindi segnalano l’esistenza sul territorio di altre attività impattanti oltre alla presenza di varie arterie stradali interessate da un notevole flusso di traffico che si accentua nelle ore di punta mattutine e serali. Una ricerca scientifica commissionata dai Pisano che conferma in maniera chiara ed inequivocabile l’impatto di queste realtà e “Ribadisce che il contributo alle emissioni delle Fonderie Pisano è pari a circa il 2 per cento delle emissioni complessivamente immesse sul territorio in parola” riferisce la nota dei Pisano in ogni caso, pronti a valutare ulteriori interventi per contenere il più possibile i nostri impatti”. Poi la stoccata finale: “La nostra attività produttiva resta ancora in attesa di un sito alternativo e condiviso per continuare un’attività nel pieno rispetto delle regole garantendo un fabbisogno occupazionale di oltre 120 posti di lavoro.