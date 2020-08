Guida in stato d’ebbrezza, 8 patenti ritirate nel Potentino

Trovati con un tasso alcolemico superiore al valore consentito, otto persone si sono viste ritirare dai Carabinieri la patente di guida, in provincia di Potenza. I provvedimenti sono stati presi a Potenza (tre patenti ritirate), Rionero in Vulture (tre), Rapolla (una) e Atella (una). Durante i controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà alla magistratura dieci persone per reati in materia di armi, droga e circolazione stradale. A Lavello, un uomo di 28 anni aveva nel vano portaoggetti della sua auto un coltello a serramanico, che è stato sequestrato dai Carabinieri. A Venosa, un uomo di 38 anni, dopo un incidente stradale, è risultato positivo alla cocaina. Sono stati segnalati alle prefetture come tossicodipendenti tre giovani e due cittadini del Gambia, trovati in possesso di 14,5 grammi di marijuana.