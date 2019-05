Guardia di Finanza, il Comandante Interregionale Gibilaro in Basilicata

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, ha visitato oggi le sedi del Comando Regionale Basilicata e del Comando Provinciale di Potenza, per incontrare il personale ed effettuare un’analisi delle attività di servizio svolte e quelle ancora in corso. L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Antonio De Nisi e dal Comandante Provinciale di Potenza, il Colonnello Francesco Gazzani, ha incontrato il personale in servizio e quello in congedo, ovvero i delegati dell’Organo di Base della rappresentanza militare. Il Comandante Regionale nel corso di apposito briefing ha illustrato i risultati conseguiti e le attività che stanno svolgendo. Nel dettaglio ha toccato i seguenti temi: le specifiche funzioni svolte dalla Polizia economico-finanziaria svolte sul territorio lucano e i principali aspetti sulla situazione del personale e della logistica. Nell’occasione, particolare attenzione è stata rivolta alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Contabile e con le Autorità di Governo, evidenziando le proficue sinergie istituzionali fondamentali per il perseguimento della legalità economico – finanziaria. Il Generale Gibilaro, dopo aver appreso le più significative attività di servizio in corso, ha ringraziato tutti i finanzieri lucani per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei diversi comparti della missione istituzionale affidata al Corpo. Infine, il Comandante dell’Italia Meridionale ha incontrato alcune delle massime Autorità governative e giudiziarie, con le quali si è intrattenuto sulle tematiche di comune interesse.