Guardia di Finanza, il bilancio delle attività in Basilicata

Questa mattina, nella caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”, il Comandante regionale della Guardia di Finanza Basilicata, generale di Brigata Antonio De Nisi, è intervenuto per la celebrazione della ricorrenza del 246° Anniversario della Fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ed hanno partecipato gli Ufficiali ed i Comandanti di Reparto della provincia di Potenza, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e del Consiglio di Base di Rappresentanza ed una aliquota di personale delle categorie in servizio nel capoluogo lucano. Il Comandante regionale, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, ha tenuto una breve relazione sull’impegno operativo dei militari nella lotta ai fenomeni di illegalità: evasione, elusione e frodi fiscali, sprechi di risorse pubbliche, contraffazione e traffici illeciti. La ricorrenza dell’anniversario, inoltre, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività operativa svolta nel 2019 in Basilicata. Per quanto riguarda i reati a sfondo economico-finanziario, le unità operative del corpo della Basilicata hanno concluso 487 deleghe d’indagine dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e della Direzione Distrettuale Antimafia. Le deleghe pervenute hanno interessato anche il comparto dei reati tributari, con una forte incidenza per quelle connesse all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono stati conclusi 57 incarichi investigativi pervenuti dalla Procura Regionale e dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata, con riferimento al settore della spesa pubblica e, in particolare, alle ipotesi di danno erariale ed illeciti in danno della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio sono stati eseguiti 547 interventi mirati (88 verifiche e 459 controlli) che hanno consentito di denunciare 59 responsabili per reati fiscali, constatare una base imponibile netta ai fini delle imposte dirette di oltre 86 milioni di euro ed un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto pari a 22 milioni di euro. Sono stati individuati 66 evasori totali, che hanno svolto attività produttive di reddito ed hanno sottratto al Fisco oltre 63 milioni di euro. Inoltre 93 datori di lavoro che hanno impiegato 175 lavoratori in “nero”. Nel dettaglio sono stati sequestrati beni per oltre 100mila euro ed avanzate proposte di sequestro per oltre 14,1 milioni di euro. Nel settore dei giochi e delle scommesse, invece, sono stati eseguiti 63 interventi, sono sequestrati 2 apparecchi illegali ed 1 centro scommesse per un’evasione di oltre 1,7 milioni di euro. Nel settore della tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti oltre 689 interventi che hanno interessato i più importanti flussi di spesa, dalla sanità alla previdenza, dai fondi comunitari agli incentivi nazionali, dalle prestazioni sociali agevolate agli appalti. L’ammontare delle risorse pubbliche indebitamente richieste o percepite, da parte di 6 responsabili, è stata di oltre 11 milioni di euro. In ambito sanitario, sono stati denunciati 7 soggetti ed accertata una frode per circa 6,2 milioni di euro; nel settore dei “furbetti” del ticket, ci sono stati 432 controlli mirati che hanno permesso di individuare irregolarità per la quasi totalità dei casi (98,6%). Nel dettaglio le persone hanno usufruito di prestazioni sanitarie gratuite senza averne titolo. I 150 controlli svolti nell’ambito delle prestazioni sociali agevolate (aiuti economici e servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari e precarie condizioni economiche e sociali) hanno evidenziato irregolarità nel 48% dei casi. Inoltre, sono stati eseguiti 48 interventi eseguiti in materia di responsabilità amministrativa. In questo caso sono stati segnalati alla Corte dei Conti 125 responsabili per sprechi o irregolari gestioni di risorse finanziarie pubbliche che hanno evaso il Fisco per 69 milioni di euro. In materia di appalti, a seguito di 9 interventi eseguiti, sono state denunciate 7 persone. Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria sono stati svolti accertamenti patrimoniali nei confronti di 164 persone che hanno consentito di effettuare proposte di sequestro per oltre 11,5 milioni di euro. In materia di reati fallimentari sono stati accertati distrazioni di beni per un valore di oltre 12,8 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per circa 2 milioni di euro. Continua la lotta al mercato del “falso”, illecito fenomeno che fa male al Paese, danneggia il made in Italy, svilendo il prestigio del marchio italiano nel mondo. Nello specifico settore, le attività delle Fiamme Gialle Lucane hanno sequestrato permesso oltre 712mila articoli con un marchio falso. In seguito alle norme volte al contenimento della diffusione del Covid-19, i reparti dipendenti del Comando Regionale Basilicata, alla data del 31 maggio 2020, hanno controllato oltre 10.600 soggetti, tra persone ed esercizi commerciali, accertando 122 violazioni delle norme. Infine sono state sequestrate oltre 8 milioni di mascherine irregolari e sono stati chiusi 3 negozi.