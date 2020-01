Grave incidente sull’A30, ferito autista originario di Sanza (SA)

E’ in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, l’autista di pullman originario di Sanza, rimasto ferito nell’incidente avvenuto la scorsa notte sull’A30 Caserta Salerno, all’altezza di Caserta. Il giovane che si trovava alla guida di un autobus di linea è stato costretto a fermarsi su una piazzola per un guasto al mezzo, è sceso per controllare e nel mentre un camion che sopraggiungeva ha investito l’autobus ferendo gravemente alle gambe il giovane autista. Soccorso dal 118 è stato ricoverato all’ospedale di Caserta dove è in prognosi riservata. Sull’accaduto indaga la Polizia stradale di Caserta.