Grave incidente stradale sulla Bussentina a Sanza (SA). Quattro feriti.

Sanza (SA) – Grave incidente stradale lungo la Bussentina questa mattina. Quattro vetture coinvolte ed un camion. Alcuni automobilisti incastrati tra le lamiere. Sul posto due ambulanze del 118 ed i vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Traffico bloccato. Necessario l’intervento dell’eliambulanza per uno dei quattro feriti, un uomo incastrato tra le lamiere. Altri tre feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e trasportati al Curto di Polla. Per cause da accertare da parte dei carabinieri, una carambola di quattro vetture che si sono scontrate e con il coinvolgimento di un camion e di un furgone da lavoro.