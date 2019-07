Grande successo per la IX edizione della “Notte Bianca Week End Salerno 2019”

Successo di pubblico senza precedenti per la IX edizione della “Notte Bianca Week End Salerno 2019”. La tre giorni organizzata dalla Cidec Salerno ha raccolto consensi sia dei commercianti che dei visitatori. Non è stata ancora fatta una stima delle presenze ma gli organizzatori dichiarano che siano state ampiamente superate le 200 mila presenze della edizione 2018. Le strade della zona orientale, sabato scorso e della zona centrale ieri sono state prese d’assalto sia dai salernitani che dai numerosi turisti in visita nella città. Migliaia i visitatori he hanno ammirato le opere del Maestro Bosich presso la Villa Carrara . Il Maestro sardo ha proposto la mostra “ QOM-‘ED-JAH – La Divina Commedia in tre atti con la curatela di Laura Bruno, 36 dipinti raffiguranti canti scelti de la Divina Commedia 12 per l’Inferno, 12 per il Purgatorio e 12 per il Paradiso . Il successo raccolto va condiviso con chi ha creduto in questa manifestazione: la Regione Campania, la Camera di Commercio ed il Comune di Salerno che anche in questa edizione non hanno fatto mancare il loro supporto. Impeccabile sia il servizio d’ordine e per questo vanno ringraziate la Polizia di Stato e la Polizia Municipale e l’impeccabile sistema di sicurezza a cura degli organizzatori, sia l’assistenza sanitaria che e stata assicurata dalle ambulanze pronte ad intervenire in caso di emergenza. Un ringraziamento va agli artisti che hanno coinvolto il pubblico fino a tarda notte. Un bel successo quindi che fa ben sperare nell’edizione del prossimo anno quando si celebrerà il decennale della manifestazione.