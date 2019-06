“Graduation Day”, a Potenza premiato Shamsur Rehman

Si chiama Shamsur Rehman, proviene dal Pakistan, ed è il primo laureato dei cento, in tutta Italia, che hanno vinto le borse di studio per “titolari di protezione internazionale” messe a disposizione dal progetto sostenuto dalla Crui, dal Ministero dell’Interno e dall’Andisu (Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario): ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari nell’Università della Basilicata, e oggi, a Potenza, è stato premiato nel corso del primo “Graduation day” dell’Ateneo lucano. Shamsur Rehman, di 30 anni, è arrivato in Italia nel 2015, con in tasca una laurea in Scienze della nutrizione nella Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University di Peshawar: a Potenza consegue la laurea triennale nel 2018, primo dei cento studenti selezionati per il progetto delle borse di studio. Oggi Rehman – che si è mostrato riservato con i giornalisti – ha partecipato al primo “Graduation day” dell’Università della Basilicata, ricevendo la pergamena, con altri 130 laureati nell’anno accademico 2017-2018, prima di lanciare il tocco in aria, rispettando la tradizione caratteristica dei college americani, e “adottata” da qualche anno anche in alcuni Atenei italiani. “Siamo felici di aver accolto e poi sostenuto gli sforzi di Rehman – ha detto la Rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole – perché crediamo fortemente nell’idea di un ateneo aperto, inclusivo e presidio di cultura. Bisogna sempre creare le condizione per accogliere tanti giovani, con lo stesso impegno con cui dobbiamo creare le condizioni per far tornare al Sud tanti ragazzi che, dopo la laurea, devono emigrare per trovare lavoro”.