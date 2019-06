Gp Spagna, pole di Quartararo. Rossi quinto

Fabian Quartararo ha conquistato la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato per appena 15 millesimi lo spagnolo Marc Marquez con la Honda ufficiale. Per il ‘rookie’ transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del Motomondiale dopo quella conquistata sempre in Spagna a Jerez. La prima fila è completata da Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale. Quarto Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo. Valentino Rossi si è piazzato quinto con l’altra Yamaha ufficiale. Sesto Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, che completa la seconda fila tutta italiana. Alle spalle di Dovizioso scatterà Danilo Petrucci, settimo con l’altra Rossa, affiancato dallo spagnolo Alex Rins (Suzuki) e dal britannico Cal Crutchlow (LCR Honda). La top ten è completata dall’altro spagnolo Jorge Lorenzo con la Honda ufficiale.