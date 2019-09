Gp Singapore, Leclerc in pole davanti a Hamilton. Terzo Vettel

Charles Leclerc in pole position nel Gp di Singapore. E’ la terza pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la quinta stagionale. Grande giro del pilota monegasco che nel Q3 ha piazzato un 1.36.217 precedendo il pilota della Mercedes Lewis Hamilton con un ritardo di +0.191 e il compagno di scuderia Sebastian Vettel a +0.220. Quarta la Red Bull di Verstappen. Terza fila per Bottas (Mercedes) e Albon (Red Bull). Quarta fila per Sainz (McLaren) e Ricciardo (Renault). Quinta fila per Hulkenberg (Renault) e Norris (McLaren).