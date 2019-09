Gp Italia, Leclerc in pole davanti a Hamilton e Bottas

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza. Il pilota monegasco della Ferrari ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel. A chiudere la top ten le Renault di Daniel Ricciardo e Nicolas Hulkenberg, Carlos Sainz (McLaren), Alexander Albion (Red Bull Racing), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Lance Stroll (Racing Point). Si attendono novità per l’investigazione sull’ultimo giro del Q3, ma la pole di Leclerc non è in discussione.