Gp Germania, pole di Hamilton davanti a Verstappen

Grande sfortuna per il pilota della Ferrrari, Sebastian Vettel, che non è riuscito a scendere in pista nel Q1 del Gp di Germania per problemi alla sua macchina. Il tedesco partirà nella gara di domani dal fondo dello schieramento. Il campione del mondo in carica e leader iridato, Lewis Hamilton, scatterà domani, invece, dalla pole position nel Gp di Germania di F1. L’inglese della Mercedes gira in 1’11″767 precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Quarto tempo per il francese della Red Bull Pierre Gasly (1’12″522) che si lascia alle spalle il finlandese della Sauber-Alfa Romeo Kimi Raikkonen (1’12″538) e il connazionale della Haas Romain Grosjean (1’12″851). Decima posizione per l’altra Ferrari guidata da Charles Leclerc, che non ha partecipato al Q3 a causa di un problema.