Governo: domani Conte a Vallo della Lucania (SA)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani a Milano e nel pomeriggio in provincia di Salerno. Di seguito gli appuntamenti previsti: alle ore 10.35 interverrà al Forum annuale della Strategia Ue per la Macroregione Alpina, che si terrà a Palazzo Lombardia. Alle ore 12.00, sempre a Milano (Viale Alberto Pirelli 27), visiterà ai laboratori di ricerca e sviluppo della Fondazione Pirelli per assistere alla firma di un protocollo d’intesa. Nel pomeriggio, invece, sarà a Vallo della Lucania. Alle ore 15.50 visiterà il reparto di pediatria del Presidio Ospedaliero San Luca. Alle ore 16.30, interverrà al convegno “Manifesto per il Mezzogiorno”, che si svolgerà presso il Teatro Auditorium “Leo De Berardinis”.