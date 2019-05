Gli studenti del “Pisacane” di Padula hanno realizzato un video per l’iniziativa nazionale #200Infinito

Il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula è tra i sette istituti scolastici campani, di cui due in provincia di Salerno, ad aver aderito all’iniziativa #200Infinito, organizzata dal Miur e da Casa Leopardi per oggi 28 maggio, in occasione del “bicentenario” dalla stesura della lirica “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Performance artistiche, coreografie, drammatizzazioni, interpretazioni grafiche e pittoriche, graffitismo, recitazione in più lingue del mondo, in dialetto e in quella dei segni, sono solo alcune delle iniziative proposte dalle scuole italiane per celebrare i 200 anni della celebre lirica del poeta di Recanati. Gli studenti del Liceo Pisacane di Padula hanno realizzato un video girato nei giardini della Certosa di San Lorenzo, Patrimonio Unesco, con recitazione dei versi de “L’Infinito” accompagnata da una coreografia creata ad hoc.