Giustizia – Sono 2100 i detenuti italiani all’estero in 63 Paesi.

Sono 2100 i detenuti italiani all’estero (in 63 Paesi), di cui 1600 in Unione europea e 500 in Paesi al di fuori dell’Ue. Per loro – e per i familiari che li sostengono – il ministero degli Esteri ha prodotto una Guida di orientamento con le principali informazioni e le procedure di assistenza consolare nei casi di detenzione, presentata il 19 novembre alla Farnesina. Il vademecum, disponibile online gratuitamente, è stato realizzato dalla direzione generale per gli Italiani all’estero del Maeci, a seguito di una risoluzione sui cittadini italiani detenuti all’estero, approvata la scorsa estate dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Si tratta, afferma il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, di “un segnale di attenzione del ministero degli Esteri. La Guida si rivolge principalmente ai familiari con l’obiettivo di offrire un pacchetto di informazioni utili”. Un vademecum che “non si sostituisce alla presenza della rete diplomatica” ma si propone “come punto di partenza per le famiglie. Un lavoro non possibile senza l’esperienza maturata nel tempo dalla rete diplomatico-consolare e dall’impulso della società civile e del Parlamento”, prosegue Di Stefano sottolineando come questo sia “un tema centrale per la Farnesina perché tocca i diritti umani e delle persone. La rete diplomatico-consolare è a disposizione dei cittadini per rispondere alle richieste e offrire l’assistenza specifica che ogni volta risulterà necessario, specialmente nei casi più delicati e complessi”. I detenuti italiani all’estero “devono sapere che il ministero degli Esteri continuerà a insistere e a battersi per i loro diritti”, ha affermato Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero della Farnesina, a margine della presentazione. Alla Farnesina era presente anche Denis Cavatassi, l’imprenditore abruzzese detenuto in Thailandia per sette anni (2011-2018). Cavatassi – arrestato nel 2011 con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio e condannato alla pena di morte nel 2016 – fu assolto nel 2018. “Nella seconda fase della mia detenzione ho avuto una grande assistenza dall’Ambasciata”, ricorda Cavatassi sperando che venga adottato “un nuovo approccio nel quale si superi la penitenza e si arrivi a un sistema di riabilitazione con il recupero dei soggetti deboli”.