Giovani&lavoro – L’Inps assume 5mila giovani

Tremila assunzioni adesso, altre duemila a breve “per effetto di quota 100”: l’Inps rimpolpa e ringiovanisce il proprio organico, e il presidente Pasquale Tridico festeggia il 4 luglio insieme al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a tutti i nuovi assunti, collegati in diretta video in una conferenza stampa. Si tratta, dice Tridico, “di un numero foltissimo di cui l’Inps aveva assolutamente bisogno, perché veniamo da 30 anni di riduzione dei numeri e di abbandono del territorio, è il più grande concorso pubblico negli ultimi 30 anni. E faremo presto altre 2 mila assunzioni in ragione di quota 100. Questi ragazzi appena laureati sono figli della società moderna e avevamo assoluto bisogno di questa linfa vitale”. Sorride Di Maio: “Insieme a Tridico abbiamo scritto due provvedimenti, il Dignità e il reddito di cittadinanza, che contengono risorse e condizioni affinché voi e i prossimi 2000 – dice rivolto direttamente ai neo-assunti – possiate rappresentare una grande occasione di rinnovo della Pubblica amministrazione, che significa affiancare chi ha più esperienza con una carica di energia e idee nuove. Voi siete il risultato dei fondi in legge di bilancio, mi fa piacere toccarlo con mano. Lavorare all’Inps è un grande privilegio, vi occuperete di tutto il ciclo della vita del cittadino, migliorandola”. Proprio secondo i senatori M5S “il capitale umano che andrà a rinforzare l’Istituto di Previdenza darà maggiore impulso sia alla riforma della legge Fornero sia al Reddito di Cittadinanza. Persone a cui lo Stato ha finalmente rivolto lo sguardo dopo essersi girato per troppo tempo dall’altra parte. Quei tempi, per fortuna, sono finiti”.