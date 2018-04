Giovani & lavoro – Concorso per 230 posti al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha bandito tre concorsi pubblici per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 230 unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, da inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel dettaglio: Concorso MEF – 01 Collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo – 80 Unità; Concorso MEF – 02 Collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile – 90 Unità; Concorso MEF – 03 Collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario – 60 Unità; Per il profilo di Collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (CONCORSO MEF – 01) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-08); Ingegneria industriale (L-09); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Statistica (L-41) oppure Laurea magistrale in Informatica (LM-18); Ingegneria gestionale (LM-31); Ingegneria informatica (LM-32); Matematica (LM-40); Sicurezza informatica (LM-66); Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze economiche-aziendali (LM-77); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Per il profilo di Collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (CONCORSO MEF – 02) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33) oppure Laurea magistrale in Ingegneria gestionale (LM-31); Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) Scienze economiche-aziendali (LM-77); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Per il profilo di Collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (CONCORSO MEF – 03) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Statistica (L- 41) oppure Laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM- 63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); Scienze economiche aziendali (LM-77); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); Studi europei (LM-90); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica all’indirizzo: https://www.concorsionline.mef.gov.it entro il 26 Aprile 2018. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero mediante le credenziali rilasciate in fase di registrazione al portale. Scadenza il 26 aprile 2018.