Giovani in Comune: finanziati dalla Regione i progetti dei Forum di Monte San Giacomo e Polla

Buone notizie per altri due Forum dei Giovani del Vallo di Diano. Dopo Padula, Caggiano e Buonabitacolo, risultano approvati anche i progetti dei Forum dei Giovani di Monte San Giacomo e di Polla nell’ambito del bando “Giovani in Comune” della Regione Campania. Pubblicato sul Burc nello scorso mese di ottobre, il bando è nato allo scopo di promuove lo sviluppo del sistema dei forum giovanili degli Enti Locali quali organismi fondamentali nella partecipazione dei giovani alle attività dei Comuni, ma anche come organi consultivi obbligatori in materia di politiche giovanili. Nel dettaglio il progetto presentato dal Forum dei Giovani di Monte San Giacomo denominato “Officina Culturale e Creatività” si è classificato 12esimo a livello regionale ed è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a circa 15.000 euro. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Raffaele Accetta, si è detta particolarmente fiera e orgogliosa del lavoro svolto, in sinergia con i ragazzi, che avranno la possibilità di realizzare per sé stessi, per le giovani generazioni e per l’intera comunità le idee progettuali presentate e valutate positivamente. Cultura, ambiente, sostenibilità e riqualificazione urbana sono alla base delle varie azioni indicate. Si è invece classificato all’ottavo posto a livello regionale, il progetto presentato dal Forum dei Giovani di Polla denominato “Cultura e lavoro al servizio dei giovani”, finanziato dalla Regione Campania per un importo di 12.900 euro. Un progetto che nasce – fanno sapere dal Forum – dall’idea di miscelare la conoscenza del territorio e lo sviluppo di idee imprenditoriali giovanili: l’insieme rappresenta la Cultura del lavoro principalmente nella sicurezza dei lavoratori.