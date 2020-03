Giovane di Pellezzano bloccato nelle Antille Francesi, Morra scrive a Di Maio

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra ha scritto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e all’Unità di Crisi della Farnesina per chiedere di avviare un’azione diplomatica al fine di consentire il rientro dei 35 italiani bloccati a Saint Barth, un’isola delle Antille Francesi. Tra i connazionali vi è anche Gaetano D’Andria, giovane di Pellezzano che, a seguito alle ordinanze emanate dal Governo francese per contrastare il Coronavirus, non può far rientro a casa per la sospensione dei collegamenti aerei. Il salernitano si è ritrovato anche senza lavoro in seguito alla chiusura della struttura alberghiera presso la quale lavorava. “So bene, da uomo politico e delle Istituzioni, – si legge nella lettera – l’attenzione e lo sforzo che lo Stato in tutte le Sue articolazioni sta profondendo nel tentativo di risolvere la crisi sanitaria e contenere gli effetti, ma non avrei potuto ignorare le sollecitazioni che mi provenivano dai familiari del mio concittadino e alle quali non sono in grado di dare autonomamente accoglimento. Il numero delle persone coinvolte richiede evidentemente una efficace azione diplomatica che sia in grado di superare le difficoltà connesse alla temporanea interruzione dei collegamenti usualmente predisposti dall’aviazione civile nell’area interessate ed ipotizzare, se del caso, l’impiego di mezzi dello Stato che riconducano i giovani lavoratori entro i confini nazionali”.