Giornata mondiale dell’Infanzia, l’invito della Regione Basilicata alle scuole

La Regione Basilicata, in riferimento alla Giornata mondiale dell’Infanzia di domani, ha “invitato tutte le scuole a ricordare l’importante ricorrenza attraverso l’Accordo di programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura'”. Domani, è scritto in una nota, “sarà una giornata per i giovani fatta dai giovani. Saranno proprio loro i protagonisti in ogni scuola dove potranno, con le loro voci, parlare dei loro sogni e dei loro desideri, lanciare messaggi e proposte per un mondo migliore con ‘Kids take over’ l’evento proposto dall’Unicef, in cui i piccoli si sostituiranno ai grandi nelle loro funzioni nelle istituzioni, nelle scuole, nello sport, nei media, invitandoli a prestare attenzione alle questioni più importanti che riguardano i loro diritti e bisogni”. La Giornata Mondiale dell’Infanzia sarà, “quindi, anche l’occasione per salvaguardare il mondo dell’infanzia inserendo nella Programmazione regionale l’attuazione di azioni specifiche come quelle previste nell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura'”, coordinato da Tomangelo Cappelli, della Presidenza della Giunta, e “finalizzato ad attuare concretamente la Convenzione Onu”.