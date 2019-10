“Giordania ultra Race”, trionfa il salernitano De Rosa

Impresa sportiva di Giuseppe De Rosa che ha vinto la “Giordania ultra Race”, ultra maratona di 166 km no stop. L’atleta salernitano, unico italiano iscritto, ha tagliato il traguardo della prestigiosa competizione dopo ben oltre 30 ore di gara continua nel deserto di Lawerence d’Arabia. De Rosa, originario di Sala Consilina (Salerno), ha percorso il circuito, con partenza da Petra e traguardo a Wadi Rum, correndo giorno e notte in condizioni estreme: in completa autosufficienza alimentare e dotato di uno zaino con un kit di sopravvivenza. Al secondo posto si è classificato il libanese Mustapha Ahmad, terzo il portoghese Carlos Coelho. De Rosa, 42 anni, barman di professione, dal 2009 ha partecipato ad 86 maratone e 15 ultramaratone. Attualmente occupa il secondo posto nella classifica del Continental Challenger.