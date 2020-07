“Giocavietri sul Mare”, lunedì la presentazione dell’evento

Lunedì 27 luglio alle ore 11:00, presso la Sala giunta del comune di Vietri sul Mare, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Giocavietri sul Mare”, in occasione della quarantaduesima edizione della kermesse “Giocaitalia”, che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto 2020, presso diverse location. Parteciperanno alla conferenza stampa il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, l’assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Antonello Capozzolo, l’assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Problematiche giovanili Stefania Fiorillo, il direttore artistico Maestro Luigi Avallone e il giornalista Sebastiano Sandro Ravagnani, patron della manifestazione, che ha assicurato la partecipazione all’evento di personaggi illustri del mondo sportivo, culturale e musicale italiano. La presenza alla conferenza stampa – in cui verranno dati i dettagli di mostre, convegni e spettacoli dedicati ai 60 anni delle Olimpiadi di Roma – consentirà l’accredito diretto agli eventi della kermesse, con la possibilità di prenotarsi per le interviste ed accedere al photocall, nel pieno rispetto della normativa anti-covid.