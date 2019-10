Giffoni Sei Casali (SA) tra i “Comuni Ricicloni della Campania”

Giovedì scorso il Sindaco Francesco Munno ha preso parte alla quindicesima edizione di “Comuni Ricicloni Campania 2019” che si è tenuta a Napoli presso l’Università Federico II. Stando ai dati forniti da Legambiente Campania, il Comune di Giffoni Sei Casali, anche quest’anno, si è particolarmente distinto con il 77,06 % nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Il Primo Cittadino, nel corso della cerimonia, ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il primo quale Comune che ha superato il 65% di raccolta differenziata; il secondo, ed è questa la novità di quest’anno, riguarda una classifica speciale denominata “Comune Rifiuti Free”, per il quale, il Comune di Giffoni Sei Casali, si è classificato al sesto posto in regione Campania per i comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti e primo tra i comuni del comprensorio dei Picentini. Tale classifica ha come parametro la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale ai 75 kg annuo per abitante. «Rischio di essere ripetitivo, – afferma il Sindaco Munno – ma ancora una volta, questi attestati di stima, certificati da parte di Legambiente, testimoniano il forte senso civico della nostra Comunità nel campo ambientale, anche se c’è ancora e sempre tanto da fare, per cui da domani rimbocchiamoci le maniche per consolidare e migliorare questo risultato importante». Sempre nella giornata di giovedì, gli alunni della scuola media inferiore, coadiuvati dall’Assessore all’Ambiente, Angelo D’Amato e dai volontari di Legambiente Picentini Circolo “Arcadia”, sono stati impegnati presso il Parco Pineta S. Anna nella consueta manifestazione di Puliamo il Mondo.