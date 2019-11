Giffoni Sei Casali (SA) domani la titolazione della “Piazzetta Avvocato Giuseppe Tedesco”

Domani, domenica 3 novembre 2019 al casale Sieti Basso, si terrà la cerimonia di intitolazione della “Piazzetta Avvocato Giuseppe Tedesco”, in memoria di un illustre concittadino scomparso dieci anni fa, grande penalista, nonchè Presidente della Salernitana Calcio e Consigliere Provinciale. La funzione avrà inizio alle ore 11.00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie in Piazza Albori; seguirà il ricordo affettuoso di amici, conoscenti e colleghi e la scoperta della targa commemorativa. Alla cerimonia sono stati invitati il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Silverio Sica, i vertici della Salernitana Calcio e il Presidente della Provincia, Michele Strianese. Il Sindaco di Giffoni Sei Casali Francesco Munno e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la comunità e la stampa a partecipare a questa festa di emozioni e di ricordi per omaggiare un grande professionista e un grande uomo, figlio della nostra terra.