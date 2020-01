Giffoni Sei Casali (SA), dalla Regione 2 milioni per la messa in sicurezza della provinciale 367

Attraverso la sottoscrizione della delibera di giunta numero 653 del 17 dicembre 2019, la Regione Campania ha stanziato importanti risorse finalizzate alla stabilizzazione del versante che ricade in località Ripitella nel casale di Sieti a Giffoni Sei Casali. Il finanziamento determinato da Palazzo Santa Lucia ammonta a 1.921.141,12 euro, fondi questi che serviranno per stabilizzare e mettere in sicurezza uno smottamento avvenuto quasi dieci anni fa. Il finanziamento dell’opera rientra nell’ambito del piano attuativo regionale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico – Por Fesr 2014/2020. “Si tratta di un’opera non più procrastinabile, urgente, – afferma il sindaco Francesco Munno – per la quale la passata amministrazione e l’attuale hanno lavorato non poco per ottenere le giuste risorse. Se oggi questa opera può essere ripristinata lo dobbiamo alla Giunta Regionale, al Governatore Vincenzo De Luca, al fondamentale sostegno del presidente della Commissione Lavori Pubblici, Luca Cascone. “Questo finanziamento – sottolinea il sindaco – si va ad aggiungere a quello di un milione di euro ottenuto all’inizio del 2019 e che servirà per la messa in sicurezza della strada provinciale 367 Prepezzano – Ponte Molinello, il cui cantiere dovrebbe aprirsi quanto prima”. “Tra qualche mese – commenta il vicesindaco Luigi Vitolo – il nostro territorio sarà sicuramente più sicuro grazie alla realizzazione di queste importanti opere, Sp 367 e località Ripitella. Per non parlare poi degli investimenti che abbiamo stanziato dal bilancio comunale e che riguardano il rifacimento di alcune arterie cittadine”. “Questo finanziamento – spiega il delegato ai lavori pubblici, Gerardo Marotta – metterà la parola fine ai tanti disagi che in questi anni hanno subito i proprietari cui terreni ricadono a ridosso della frana. L’intervento comporterà anche la messa in sicurezza della sovrastante Sp 214 Sieti – Madonnelle”.