“Giffoni Film Festival”, Prete: “Chi studia ha più chances”

Il racconto di sé, della sua storia di imprenditore, delle sfide quotidiane da affrontare. Il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, si apre ai ragazzi della Masterclass Connect, li sprona a “seguire i propri desideri” ma, al tempo stesso, a “scelte razionali” che mettano in conto il mismatching, il mancato incontro, spesso, tra la domanda e l’offerta di lavoro. E, soprattutto, li esorta: “Ragazzi, studiate, servono preparazione e competenza”. È un fiume in piena, Prete. Stimolato anche dal trovarsi a un “Festival, come il Giffoni, che cresce sempre di più, con un appeal sempre maggiore, sul territorio e nel mondo intero”. Ed è desideroso, il presidente degli industriali salernitani, del confronto: “Mettetemi in difficoltà. Fatemi domande”. Parte proprio dalle domande dei masterclasser il suo racconto di “imprenditore per caso, non per scelta”. “Sono un ingegnere, mio padre venne meno quando mi stavo laureando. Io e mia sorella – racconta – mandammo avanti l’azienda e, al tempo stesso, mi laureai con il massimo dei voti”. Una precisazione necessaria per veicolare un messaggio: “Chi studia ha più chances. Occorre una preparazione di base ma bisogna adeguarsi alle attuali tecnologie, bisogna mettersi al passo. La competenza è fondamentale”. Eppure, per fare l’imprenditore occorre anche altro: “Qual è il segreto per fare l’imprenditore da quarant’anni? Quarant’anni volati perché è un lavoro non ripetitivo. Non avrei desiderato fare altro: è stata una scelta di libertà”. E spiega: “Questo è un mestiere che non ha la certezza del domani, quindi bisogna accettare la sfida quotidiana. La sfida sta nel sapere che il giorno dopo non sai cosa succede, ma questo diventa uno stimolo in più. Premesso che la variabile tempo è fondamentale, è necessario saper prendere le decisioni nel minor tempo possibile. Chi fa questo mestiere deve avere la capacità di reagire e soprattutto capire il mondo dove sta andando”. Del resto, capire il mondo dove va è anche la sfida di Giffoni: “È stato complicatissimo far capire che non è solo un festival – l’intervento del direttore Claudio Gubitosi – Dieci anni fa la sfida: da film festival a Giffoni Experience. Ma oggi la sfida è già cambiata, perché un’idea ha bisogno di svilupparsi in tante vite diverse, come una persona. Perciò parliamo già di Giffoni Opportunity”.